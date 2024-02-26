Fevzi Çakmak Caddesi ve Bağcılar’da faaliyet gösteren esnafı ziyaret eden CHP Adayı Çöphüseyinoğlu, bölge esnafı ve vatandaşlar tarafından adeta sevgi seli ile karşılaştı. Girdiği tüm iş yerlerinde sıcak ilgi gören Çöphüseyinoğlu, ayrıca Rüstem Eren Parkı’nda da vatandaşlarla sohbet ederek kendisini tanıttı, yerel yönetimlerden talepleri olup olmadığını sordu.

Belediye Başkanı seçilmesi halinde yapacağı proje ve yeniliklerden bahseden CHP Adayı Çöphüseyinoğlu, sosyal belediyecilik anlayışının insanların bireysel ve müşterek ihtiyaçlarını hukuk düzeni içinde karşılamakla yükümlü olduğunu belirterek, “Tam da bu yüzden hizmette halka yakınlık anlayışını benimsemekteyiz” dedi.

Hayatın her alanında vatandaşın yanında olacaklarını kaydeden H. Levent Çöphüseyinoğlu, dar gelirli ailelerin çocukları için beslenme çantalarına gıda yardımı ve kırtasiye desteği vereceklerini dile getirdi.

Güçlü belediyecilik için birleştirici güç olacaklarını vurgulayan Hasan Levent Çöphüseyinoğlu, “Kent kaynaklarının etkin ve verimli kullanımı için kaliteli, verimlilik odaklı ve katılımcı, performansa dayalı ve stratejik planlamaların yapıldığı hesap veren yeni kamu yönetimi yaklaşımını hayata geçireceğiz.

İhaleleri şeffaf hale getirecek, Çorum insanı ve firmalarına öncelik verecek ve her şeye doğrudan temin sistemi kullanılmasına son vereceğiz” diye konuştu.

CHP Adayı Çöphüseyinoğlu, gittiği çay ocakları ve kahvehanelerde de yoğun ilgi görürken, masasına oturduğu vatandaşlardan sorun ve taleplerini dinledi. Vatandaşların ortak sorunu ise yine ekonomi olurken, emekli maaşlarının yetersizliği, piyasanın belirsizliği ve alım gücünün düşmesinden dert yandılar. Çöphüseyinoğlu da, bu sorunların mevcut iktidarın yanlış ekonomik politikalarından kaynaklandığını söyledi.

CHP Belediye Başkan Adayı H. Levent Çöphüseyinoğlu’na ziyaretlerde ise İl Başkanı Av. Dinçer Solmaz, Merkez İlçe Başkanı Av. Utku Ulaş Taşar, İl Genel ve Belediye Meclis üyesi adayları, önceki dönem İl ve Merkez ilçe yöneticileri ile çok sayıda partili eşlik etti. (Haber Merkezi)

Editör: HABER MERKEZİ