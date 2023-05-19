CHP İl Başkanı Ümit Er’in verdiği bilgiye göre, parti yöneticileri, üyeler ve vatandaşlar, yarın ilk olarak saat 09.45’de Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü’nün Atatürk Anıtı’nda düzenleyeceği çelenk sunma törenine katılacak.

19 MAYIS YÜRÜYÜŞÜ

CHP Çorum İl Örgütü, 19 Mayıs nedeniyle ayrıca geniş katılımlı bir yürüyüş düzenleyecek. Yürüyüşe Millet İttifakına destek veren siyasi partilerden de katılım sağlanacak.

Saat 19.00’de Bahabey Caddesi İpek Taksi kavşağından başlayacak meşaleli yürüyüş, Atatürk Anıtı’na kadar devam edecek. Anıt’taki program, saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile sona erecek.

CHP İl Başkanı Ümit Er, “Tüm halkımızı, cumhuriyet sevdalılarını 19 Mayıs ruhuna sahip çıkmaya, etkinliklerimize katılmaya davet ediyoruz” dedi.