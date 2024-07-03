Leipzig Stadı'nda oynanan maçta Türkiye'ye çeyrek finali getiren golleri 1. ve 59. dakikalarda Merih Demiral attı.

Avusturya'nın tek golünü 66. dakikada Gregoritsch'ten geldi.

İlk yarı

Türkiye 1. dakika içinde öne geçti. Maçın 57. saniyesinde Arda Güler'in sağ kanattan kullandığı korner sonrasında kale sahasında karambol oluştu. Kaleci Pentz'in çizgi üzerinde müdahale ettiği topu tamamlayan Merih Demiral, ay-yıldızlıları 1-0 öne geçirdi.

5. dakikada Avusturya gole yaklaştı. Schmid'in sol kanattan kullandığı köşe vuruşunda kale sahasında karambol yaşandı. Arka direğe seken topa müdahale eden Merih Demiral, Baumgartner'in meşin yuvarlağı boş kaleye göndermesine izin vermedi.

19. dakikada kaleci Pentz'in önde olduğunu gören Arda Güler, orta sahadan kaleyi yokladı ancak meşin yuvarlak yandan auta gitti.

25. dakikada Türkiye gole yaklaştı. Arda Güler, sağ kanattan köşe vuruşunu tehlikeli noktaya gönderdi. Kale sahasında iyi yükselen Merih Demiral'ın kafa vuruşunda top üstten az farkla dışarı çıktı.

Karşılaşmanın ilk yarısı, Türkiye'nin 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.

İkinci yarı

51. dakikada Avusturya tehlikeli geldi. Posch'un ara pasında Arnautovic, ceza alanında kaleciyle karşı karşıya kaldı. Arnautovic'in vuruşunda açıyı iyi kapatan kaleci Mert Günok, gole izin vermedi.

53. dakikada Avusturya gole yaklaştı. Üst üste attığı çalımlarla ceza sahasına giren Laimer'in yaptığı vuruşta top yandan auta çıktı.

59. dakikada Türkiye farkı ikiye çıkardı. Arda Güler'in sağ kanattan kullandığı köşe vuruşunda kale sahasında iyi yükselen Merih Demiral, kafayla topu ağlara gönderdi: 0-2.

66. dakikada Avusturya golü buldu. Sabitzer sağ kanattan köşe vuruşunu kullandı. Kale sahası önündeki Posch'un kafayla arka direğe gönderdiği topu Gregoritsch, filelerle buluşturdu: 1-2.

90+4. dakikada Ferdi Kadıoğlu'nun pasında Barış Alper Yılmaz topla buluştu. Milli futbolcunun rakibinden sıyrılarak yaptığı vuruşta kaleci Pentz topu çıkarmayı başardı.

90+5. dakiklada Avusturya beraberlik golüne yaklaştı. Sol kanattan yapılan ortaya Baumgartner'in kale sahasındaki kafa vuruşunda kaleci Mert Günok, topu kornere çeldi.

Türkiye, karşılaşmayı 2-1 kazanarak çeyrek finale yükseldi ve Hollanda'nın rakibi oldu.

Hollanda-Türkiye karşılaşması, 6 Temmuz Cumartesi günü Almanya'nın başkenti Berlin'de oynanacak.