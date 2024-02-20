1999 yılında yapımına başlanan 62 kilometrelik yolun, İskilip’ten itibaren ancak 10 kilometresi yapılabildi.

İskilip Sanayici ve İşadamları Derneği Başkan Yardımcısı Fikret Kısar, aynı zamanda Bolu Çorumlular Derneği’nin de Kurucusu ve Onursal Başkanı olması nedeniyle, AK Parti Bolu Milletvekili Yüksel Coşkunyürek ile MHP Bolu Milletvekili İsmail Akgül’ün de bu yolla ilgili desteklerini sağladı.

Fikret Kısar, “Tosya tarafından 99 virajli eski yolun by-pass edilerek Kilkuyu-Sarıkavak sınırına kadar 15 kilometrelik yolun yapımına Çorum ve Kastamonu milletvekillerinin de bütün güçleriyle destek vereceklerine inanıyoruz.” dedi.