Ali Rıza Ceylaner, şehir merkezinde ve köylerde çalışmalarını yoğun bir tempoda sürdürüyor. İl Genel Meclis Üyesi Adayları Ali Rıza Ceylaner ve Ali Balakcı, beraberinde parti yöneticilerinden İsmail Akbal ile birlikte merkeze bağlı köyleri ziyaret etti.

İYİ Partililer; Karasar, Güvenli, Güney, Kuşsaray, Eskiköy, Konaklı, Küçük Düvenci, Kışladeresi, Hızırdede ve Düvenci beldesini ziyaret ederek, vatandaşlarla buluştu.



Bölgenin, köylerin sorun ve taleplerini sahada tespit eden Ceylaner ve Balakcı, meclis üyesi olarak görev aldıklarında sorunların çözümüne odaklanacaklarını, üreticinin, köylünün yanında ve destekçisi olacaklarını söyledi.

Vatandaşlar ise ziyaretlerinden ve yakın ilgilerinden dolayı İYİ Partili adaylara teşekkür ederek, başarılar diledi.