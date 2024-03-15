Etkinliğe Hitit Üniversitesi Genç Tema Kulübü Akademik Sorumlusu Öğretim Görevlisi Sefa Üzbey, Beden Eğitimi Spor Bilimleri Fakültesi Dağcılık Kulübü Akademik Danışmanı Dr. Öğr. Üyesi zafer Doğru, Genç Tema Kulübü Öğrenci Başkanı Serap Kutucu olmak üzere kulübe üye 35 öğrenci katıldı.



Etkinlikte Genç TEMA üyeleri, Kösedağ’ın zirvesinde doğa yürüyüşü olmak üzere, çevre temizliği yaparak çeşitli oyunlar oynadı. Gün boyu süren etkinlikte havaların da güzel olması ile öğrenciler keyifli zaman geçirdiler.