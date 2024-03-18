31 Mart yerel seçimleri öncesi sahada çalışmalarını yoğun bir tempoda sürdüren Ali Rıza Ceylaner, Çorum Merkeze bağlı köyleri ziyaret ederek sorunları yerinde tespit ediyor.



Merkeze bağlı Kınık, Kınıkdeller, Kireçocağı, Eski Karadona, Kösürelik, Karabayır, Hamdiköy, Yenihayat, Ertuğrul, Evciyenikışla, Evciortakışla, Evcikuzkışla, Hankozlusu, Karadona, Narlık ve Kalehisar köylerini ziyaret eden Ceylaner, yoğun ilgiyle karşılandı.

Ali Rıza Ceylaner, “Köylerimizin derdini biliyorum ve köylerimize eşit hizmet ilkesi ile hizmet etmeye hazırım. Mecliste çiftçimizin, köylümüzün, halkımızın temsilcisi ve sesi olacağım” dedi.

Ceylaner'e ziyaretlerinde parti temsilcisi Nihat Öymen ile parti üyesi Yakup Mert de eşlik etti.