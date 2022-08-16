Uğurludağ Belediyesi tarafından geleneksel olarak düzenlenen “Beyoğlu Yayla ve Kültür Şenliği”nde konuşan Milletvekili Ceylan, “Uğurludağ Cumhurbaşkanımıza ve AK Parti’ye en fazla destek veren ilçelerin başında geliyor, 2023’te de yine geleneğini yapacaktır” dedi.

150 YENİ KONUT YAPILACAK

Uğurludağ ilçesinin çehresini değiştiren ve insanların yaşam kalitesini yükselten TOKİ konutlarının 3. etabının da bitme aşamasında olduğunu söyleyen Ceylan, 160 konutun anahtarlarının bu ay sonunda hak sahiplerine dağıtılacağını müjdeledi.

Yeni yapılan konutlarla birlikte TOKİ’nin yaptığı konut sayısının 310 olacağının ifade eden Milletvekili Ceylan, 150 yeni konut yapılacağı sözünü verdi.

DOĞALGAZ BU YIL KULLANILACAK

Çorum’un 14 ilçesi ve 2 beldesinin bu yılsonu itibariyle doğalgaza kavuşacağının anlatan Milletvekili Ceylan, Uğurludağ ilçesine de doğalgaz sözünü yerine getirmenin mutluluğunu yaşadıklarını söyledi. Ceylan, Çorum’da bir süre sonra büyük köylerde de doğalgaz kullanımına başlanılacağını ifade etti.

GÖLET İHALESİ HEMEN YAPILACAK

Gölet ihalesinin önümüzdeki günlerde yapılacağını vurgulayan Milletvekili Ceylan,

Uğurludağ’da sulanabilir arazinin tamamını suya kavuşturacaklarının bildirdi.

GENÇLER İSTEDİ, GENÇLİK MERKEZİ SÖZÜ VERDİ

Milletvekili Ceylan, Uğurludağ’da gençlerin sosyal faaliyetlerde bulunacağı Gençlik Merkezi yapmak için söz verdi.

STAD AYDINLATILACAK

Uğurludağ’da gençlerin futbol oynayabilmeleri için yapılan stadın bir süre önce faaliyete açıldığını vurgulayan Ceylan, gençlerin sağlıklı bir ortamda futbol oynadıklarını kaydetti. Ceylan, Uğurludağ Stadı’nın aydınlatılması için de gerekli çalışmaların yapılacağını vaat etti.

YÜZME HAVUZU VAAT ETTİ

Alanı dolduran çocuk ve gençlerden gelen “Havuz isteriz” tezahüratlarına da duyarsız kalmayan Milletvekili Ceylan, Uğurludağ’a bunca yatırımla birlikte havuzun da hayırlı uğurlu olmasını dileyerek, yüzme havuzu sözünü verdi.

ÇORUM YOLU İHALE OLACAK

Ceylan, Uğurludağ’ın Çorum Karayolu’nun İskilip yol ayrımına olan bölümünün yeniden yapılması ile ilgili ihale sürecinin başlatıldığını açıkladı.

MESİRE ALANI, TATİL KÖYÜ OLACAK

Mesire alanın çehresini değiştireceklerini anlatan Milletvekili Ceylan, eğlence merkezleri, kır kafesi ve sosyal donatılarla mesire alanını tam anlamıyla tatil köyü haline getireceklerini ifade etti. Ceylan, Uğurludağ’ın sadece Çorum’un değil Türkiye’nin cazibe merkezi haline getireceklerinin altını çizdi.

(Haber Merkezi)