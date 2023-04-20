İslam âlemi ve toplumsal yaşamda anlamlı bir yere sahip olan Ramazan Bayramı’nın milletin birlik ve beraberliğinin güçlendiği, dostluk ve kardeşlik duygularının yoğunlaştığı müstesna bir gün olduğunu belirten AK Parti MKYK Üyesi ve Çorum Milletvekili Ceylan; “Bugün, on bir ayın sultanı Ramazan ayının sonuna gelerek Ramazan Bayramı’nı hep birlikte kutlamanın sevinci ve mutluluğu içerisindeyiz” dedi.

Bayramların bireyler arasında sarsılmaz köprüler kurulmasına imkân sağlayan aynı düşünce ve değerlerde buluşturan, gönülleri yakınlaştırarak dargınlıkların ve kırgınlıkların unutulmasına, kardeşlik ve iyilik duygularının yeşermesine olanak sağladığını ifade eden Milletvekili Ceylan yayınladığı mesajda “Gelenek ve göreneklerin kuşaktan kuşağa aktarılmasına vesile olan bu kutsal günlerin sevincini, coşkusunu, yardımlaşma ve dayanışma duygularını hayatımızın her gününe taşıyabilmek adına millet olarak bu yıl daha çok çaba gösterdiğimiz kanısındayım. Ülkemizde yaşanan Kahramanmaraş merkezli deprem felaketi sonucu yaşanan gelişmeler göz önüne alındığında, millet olarak birliğimizin ve beraberliğimizin ne kadar kıymetli olduğunu bir kez daha anlıyoruz” görüşüne yer verdi.

“Güzelliklerle dolu olan bu rahmet ve mağfiret ayının sonunda bayramı müjdeleyen ve Allah katında mübarek bir gün olan Arefe gününüzü kutlar hayırlara vesile olmasını dilerim” ifadelerini kullanan Ahmet Sami Ceylan; “Çok şükür büyüklerin ellerinden öpüp sımsıkı sarıldığımız, gençlerle omuz omuza yürüdüğümüz, küçüklerimize şekerler ikram ettiğimiz, akrabalarımızı ziyaret ettiğimiz bayramlara kavuşmanın sevinci ile tevazuyu, hürmeti, cömertliği, ikramda bulunmayı, fedakârlığı, başkasını kendine tercih etmeyi, başkasının mutluluğu ile mutlu olabilmeyi kendine şiar edinmiş başta Çorumlu hemşehrilerimin, aziz Türk milletinin ve İslam âleminin Ramazan Bayramını kutluyor, bu ulvi günlerin tüm insanlığa barış ve kardeşlik getirmesini temenni ediyor, herkese sağlık ve esenlikler diliyorum” diye konuştu.

(Haber Merkezi)

