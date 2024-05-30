Osmancık Öğretmenevi Salonu’nda Mustafa Potuk'un Divan başkanlığını yaptığı Kent Konseyi olağan genel kurulunda iki liste başkanlık için yarıştı.

Osmancık Kent Konseyi’nde mevcut Başkanı Ayhan Eravcı'nın seçime girmediği kongrede beyaz listede Ceyhan Dölcü 46,, sarı listede ise Aysel Bulduk 41 oy aldı.

Kent Konseyi Ceyhan Dölcü başkanlığında Muharrem Yıldız, Osman Barışmaz, Süleyman Şener, Sadık Eker, Halil İbrahim İnoğlu, Hamit Akman, Şükrü Ateş ve Abdullah Keskin'den oluştu.

Editör: TUGAY GÖKTÜRK