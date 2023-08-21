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Köyünde bir yıl içinde toplandığı plastik atıkları geri dönüşüme kazandırarak elde ettiği bütçeyle camisinin ihtiyaçlarını karşılayan İmam Yıldırım, İl Müftüsü Muharrem Biçer tarafından köyünde ziyaret edildi.

Üyük Köyü Camii’nde yapılan ziyarette Müftü Biçer, Yıldırım’a görev yerinde köylülerle birlikte başlattığı geri dönüşüm projesini gerçekleştirerek örnek olduğu için teşekkür etti.

Cuma namazında Üyük köyü sakinleriyle bir araya gelen İl Müftüsü Biçer, Yıldırım’a “Başarı Belgesi”ni takdim ederken başarılarının devamını diledi.