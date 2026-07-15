Üçtutlar Mahallesi Eşref Hoca Caddesi'ndeki CarrefourSA mağazası ile Bahabey Caddesi'ndeki Migros mağazası içerisinde bulunan DOA geri dönüşüm cihazları, kurulumlarının ardından yaklaşık bir hafta çalıştıktan sonra arızalandı. Vatandaş, her iki cihazın da sık sık "Arızalı, çalışmıyor" uyarısı verdiğini ve kullanılamadığını belirtti.

Geri dönüşüm yaparak hem çevreye katkı sağlamak hem de cihazları aktif şekilde kullanmak istediğini ifade eden vatandaş, sorunu uygulama üzerinden de bildirdiğini ancak henüz herhangi bir dönüş alamadığını söyledi.

Arızanın bir an önce giderilmesini isteyen vatandaş, CarrefourSA ve Migros mağazalarındaki geri dönüşüm cihazlarının tamir edilerek yeniden hizmete alınmasını talep etti. Ayrıca benzer arızaların uzun süre devam etmemesi için düzenli bakım ve kontrollerin yapılmasını istedi.