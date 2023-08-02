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Zanaatkârlar Küçük Sanayi Sitesi Yapı Kooperatifi tarafından, Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın onuruna düzenlenen programa, Çorum Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Çetin Başaranhıncal da davet edildi.

Başaranhıncal ile yakından ilgilenen Kooperatif Başkanı Mustafa Fındıkcı, Çetin Başaranhıncal’ın her zaman yanlarında olduğunu belirterek, “Çetin Başaranhhıncal başkanımız hem şahsi, hem de Ticaret ve Sanayi Odası’nı ilgilendiren her konuda yanımızda oldu. Kendisine bir kez daha huzurlarınızda teşekkür ediyorum” dedi.

Fındıkcı, Başaranhıncal’a verdiği desteklerden dolayı hediye olarak bir tablo sunarken, Başaranhıncal da gösterilen ilgi alakadan dolayı Başkan Fındıkcı ve ekibine teşekkür etti.