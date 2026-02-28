Çorum Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (ÇESOB) Başkanı Recep Gür, 37. Vergi Haftası kutlamaları kapsamında İl Defterdar Vekili Erkan Ciğer ve beraberindeki heyeti ağırladı.

Ziyarette Vergi Haftası’nın önemi vurgulanırken, esnaf ve sanatkârların ülke ekonomisine sağladığı katkılar üzerine değerlendirmelerde bulunuldu. Vergi bilincinin artırılması ve kayıtlı ekonominin güçlendirilmesinin önemine dikkat çekildi.

ÇESOB Başkanı Recep Gür, nazik ziyaretlerinden dolayı Defterdar Vekili Erkan Ciğer ve beraberindeki heyete teşekkür ederek, Vergi Haftası’nı kutladı.

