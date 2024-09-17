ÇESOB Başkanı Recep Gür'ün kayınvalidesi ve Eymir Köyü'nden gelme, eski kahveci esnafı merhum Halil Demirci'nin eşi Mecbure Demirci (82) hayatını kaybetti. Bir süredir sağlık sorunları nedeniyle Çorum Özel Hastanesi’nde tedavi gören Demirci, gece saatlerinde tekrar yoğun bakıma alındı. Ancak doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.

Halil Demirci'nin eşi, Erdal Demirci, Hatice Gür, Elmas Demirci, merhume Neriman Gür ve Nuran Ceylan’ın anneleri, Recep Gür, Halil Gür, Orhan Demirci ve İlker Ceylan’ın kayınvalidesi olan Mecbure Demirci’nin kaşbı ailesi ve yakınları tarafından derin bir üzüntüyle karşılandı.

Mecbure Demirci'nin cenazesi bugün, (17 Eylül 2024 Salı günü), saat 11.00’de Çorum Özel Hastane morgundan alınarak Eymir Köyü'ne götürülecek. Öğle namazının ardından kılınacak cenaze namazından sonra Eymir Köyü mezarlığında toprağa verilecek.

ÇORUM HABER, merhumeye Allah’tan rahmet, kederli ailesi ve yakınlarına başsağlığı diler.

Editör: Haber Merkezi