Yemekte, Ankara, Samsun, Çorum, Kütahya gibi yurdun dört bir yanından ÇESİAD mezunları bir araya gelerek eski günleri yad ettiler.

Yemekte kısa bir konuşma yapan ÇESİAD Yönetim Kurulu Başkanı Neslihan Yurtdagül, “Davetimize icabet ederek yurdun dört bir yanından buraya ÇESİAD için gelen tüm mezunlarımıza teşekkür ederim. 2005 yılından bu yana faaliyet gösteren derneğimizin kuruluş amacının kendi kendine dönen bir sistem kurmak olduğunu belirtmek istiyorum. Bugün baktığımızda mevcut yönetim kurulumuzun neredeyse yarısını mezunlarımız oluşturuyor. Burs kaynağımızın ise yarıdan fazlası mezun öğrencilerimiz tarafından karşılanıyor. Türkiye'de bunu başarabilen belki de 2-3 dernekten biriyiz ancak hedefimiz bu oranları %70'lere 80'lere çekmek. Bize destek olan herkese sonsuz teşekkürler” dedi.

Gecenin sonunda çektirilen hatıra fotoğrafının ardından etkinlik sona erdi.

Editör: BÜLENT USLU