Afacan, mesajında Çanakkale’nin yalnızca bir savaş olmadığını belirterek, bunun bir dirilişin, varoluşun ve bir milletin kaderini yeniden yazdığı kutlu bir mücadele olduğunu ifade ederek, dünyanın en güçlü ordularına karşı yokluklar içinde verilen mücadelenin, milletin inancını ve kararlılığını tüm dünyaya gösterdiğini dile getirdi.

Çanakkale’de cepheye gidenlerin geri dönmeyi düşünmeden vatan uğruna canlarını feda ettiğini vurgulayan Afacan, aziz şehitlerin gelecek nesillere bağımsız bir ülke ve özgür bir vatan bıraktığını kaydetti.

Bugün düşen görevin, bu emanetin kıymetini bilmek ve birlik ile beraberliği korumak olduğunu belirten Afacan, vatan toprağının bedelinin ağır ödendiğinin asla unutulmaması gerektiğini ifade etti.

Afacan, Türk milletinin “Çanakkale Geçilmez” sözünü sadece tarihi bir ifade olarak değil, bir karakter ve irade göstergesi olarak benimsediğini vurgulayarak, “Bu toprakların bir karışını dahi aynı inanç ve kararlılıkla korumaya devam edeceğiz” dedi.

Mesajının sonunda Afacan, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere tüm şehitleri rahmetle, gazileri ise minnet ve şükranla andığını belirtti.

