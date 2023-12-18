İstanbul’da ve Ankara’da yaşayan Çorumlular Zeytinburnu Belediyesi, Mamak Belediyesi ve ÇESİAD önderliğinde buz pateni etkinliğinde bir araya geldi. İstanbul’da yaşayan Çorumlular Buz Adası’nda, Ankara’da yaşayan Çorumlular ise Mamak Belediyesi Buz Pisti’nde buz pateni yaparak stres attılar.

Özellikle İstanbul ve Ankara’da yaşayan başta öğrenciler olmak üzere birçok Çorumluya kanat geren ÇESİAD buz pateni etkinliği ile bir kez daha gönülleri fethetmeyi başardı. İstanbul ve Ankara’da gerçekleşen bu etkinlikte ÇESİAD bursiyerleri hem spor yaptılar hem de sosyal bağlarını güçlendirdiler.