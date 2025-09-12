Çorumlu Eğitimci Sanayici ve İş Adamları Dayanışma Derneği (ÇESİAD) 2025-2026 Eğitim Öğretim Dönemi burs başvuruları başladı.

Burs miktarının 2.000 TL olduğu ve 8 ay süreyle verildiği, başvuruların 30 Eylül’de sona ereceği bildirildi. 4-5 Ekim’de mülakat yapılacak, 10 Ekim’de de sonuçlar ilan edilecek.

Başvuru koşulları, Çorumlu olmak, İstanbul’da öğrenim görüyor olmak, Devlet üniversitelerinde öğrenim görüyor olmak ya da özel üniversitelerde %100 burslu şekilde öğrenim görüyor olmak, Lisans bölümlerinde okuyor olmak ( Önlisans öğrencilerine burs verilmemektedir) şeklinde açıklandı.