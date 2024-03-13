Kahvaltı programına Sincan Kaymakamı hemşehrimiz Levent Kılıç, mezun öğrencilerden Ankara temsilcisi Arifcan Yılmaz ve bursiyer öğrenciler katıldı.

Kahvaltı programının açılış konuşmasını Kaymakam Kılıç yaptı. Kılıç sözlerinde daha önce burs alarak mezun olan öğrencilerin şu anda yönetim kurulunda görev aldığını ve burs veren konumunda olduğunu belirterek bayrak yarışının önemine vurgu yaptı.

ÇESİAD Ankara Temsilcisi Yılmaz ise öğrencilerin dernek içerisinde düzenlenen İngilizce konuşma kulüpleri, mesleki gelişim eğitimleri ve bilgi yarışmaları gibi etkinliklere katılımının öneminin altını çizdi.

Daha sonrasında sıra ile söz alan bursiyerler yapılmasını istedikleri aktivitelerle ilgili fikirlerini beyan etti.

Kahvaltı programı fotoğraf çekiminin ardından sona erdi.

Editör: BÜLENT USLU