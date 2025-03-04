ÇESİAD Başkanı Mehmet Ünal, yönetim kurulu üyeleri ve bursiyer öğrenciler Beşiktaş’ta bir araya geldi. Buluşma aynı zamanda bursiyerlerin katılımıyla yapılan 2025 yılının ilk toplantısı oldu. Toplantıda, ÇESİAD’ın yürüttüğü sosyal projeler ve etkinlikler üzerine fikir alışverişinde bulunuldu. Özellikle “Dilek Balonu” projesinin bitmesi için resmi olarak start verilirken, Düzce Kampı ve diğer sosyal projeler ele alındı.

Ayrıca, önümüzdeki Mayıs-Haziran aylarında ÇESİAD Onursal Başkan Mehmet Yıldırım öncülüğünde Çorum’a özel tanıtım etkinlikleri düzenlenerek, şehrin kültürel ve tarihi değerlerine dikkat çekilmesi planlandı.

Buluşmada, öğrenciler tarafından YouTube’da kurulan “ÇESİAD TV” kanalının tanıtımı da yapıldı. Bu kanal aracılığıyla hem dernek faaliyetlerinin anlatılacağı hem de Çorum ilinin tanıtımıyla ilgili içerikler üretilerek geniş kitlelere ulaştırılacağı açıklandı.

Editör: Haber Merkezi