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TSO’da gerçekleşen ziyarette ÇESİAD Başkanı Neslihan Yurtdagül, Kurucular Kurulu Üyesi Necati Şahin, Dernek Onursal Başkanı Mehmet Yıldırım ve dernek yönetim kurulu üyeleri hazır bulundu.

Ziyarette konuşan ÇESİAD Başkanı Neslihan Yurtdagül, TSO’nun faaliyetlerini yakından takip ettiklerini belirterek, İstanbul'da yaşayan iş insanları olarak gurur duyduklarını söyledi.

ÇESİAD Onursal Başkanı Mehmet Yıldırım ise, 2023-2024 eğitim öğretim yılı için burs başvurularının Eylül ayında başlayacağını, yeni dönem planlaması için çalışmaya başladıklarını ve Çorumlu üniversite öğrencilerine destek olmak isteyen herkesi ÇESİAD aracılığıyla burs vermeye davet ettiklerini ifade etti.

TSO Başkanı Çetin Başaranhıncal da ÇESİAD’ın başarılı çalışmalara imza attığını belirterek, “Yeni başkanın genç bir jenerasyon ve derneğin içinden gelen bir bilen olarak büyük hizmetler sunacağına canı gönülden inanıyoruz. Neslihan Başkanın, birlik ve beraberliği önemseyen yaklaşımı, Çorum'dan İstanbul’a eğitim amacıyla gelen gençlerin sosyal ve kültürel yaşantılarına yönelik verdiği destekleri yadsınamaz” dedi.

Milletvekili Kaya da gençlerin geleceğine değer katan ve onların gelişmesine katkı sağlayan tüm kurum ve kuruluşların her zaman yanlarında olduklarını kaydetti.