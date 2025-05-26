Kafkas Dernekleri Federasyonu ve Samsun Çerkes Derneği öncülüğünde düzenlenen anma programında Çerkesler, Atakum’da buluştu. Türkiye'nin farklı şehirlerinden gelen Çerkes dernekleri üyeleri, ellerinde Çerkes bayrakları ve çeşitli dövizlerle sahil boyunca yürüyerek 21 Mayıs 1864'te Çerkes Soykırımı ve Sürgünü'nde hayatını kaybedenleri andı.

Samsun Büyükşehir Belediyesi’nin desteğiyle gerçekleştirilen anma etkinliğine ülkenin dört bir yanından 50’ye yakın dernek katıldı. Çobanlı İskelesi’nde gerçekleşen programa AK Parti Samsun Milletvekili Ersan Aksu, AK Parti Samsun İl Başkanı Mehmet Köse, Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan, İlkadım Belediye Başkanı İhsan Kurnaz, Samsun İl Genel Meclisi ve Belediye Meclis Üyeleri, Çorum’dan Kafkas Kültür Derneği ile AK Parti Kadın Kolları Üyeleri katıldı.

Kortej yürüyüşü iye başlayan etkinlikte Çobanlı iskelesi yanında denize 21 Mayıs 1864 yazılı çelenk bırakılmasıyla devam edilirken, soykırımda ve sürgünde hayatını kaybedenler için Çerkes dilinde dua edildi. Soykırım ve sürgün anmalarına özgü olarak program boyunca alkış yapılmadı. Çerkes dilinde acıyı hatırlatan söylem ve sloganlar atıldı. Tiyatro ekibi sahne önünde mezar taşlarıyla nöbet tuttu, ağıtlar seslendirildi. Nart Çocuk Kulübü sürgün andını okudu. Program boyunca duygu dolu anlar yaşandı. Programın sonunda sahil boyunca meşaleli yürüyüş gerçekleştirildi. Katılımcılar denize karanfiller bıraktı, Nart ateşi yakıldı.

KAFFED Başkanı Ünal Uluçay ve Samsun Çerkes Derneği Başkanı İlhan Ayrancı günün anlam ve önemini anlatan ve tarihe ışık tutan, gençlere nasihat olabilecek konuşmalar yaptı.

21 Mayıs’ın sadece bir yas günü değil; hafızayı eyleme dönüştürme sorumluluğu taşıyan bir gün olduğunu vurgulayan Uluçay, “Bu göç ve sürgün, soykırım sadece bedenlerin değil, bir halkın onurunun kıyıya vurmasıdır. Tarihle yüzleşme ve soykırımın tanınması, kolektif hakların sağlanması ve anayurda dönüş hakkı gibi taleplerimiz var. Ayrıca gençler, kültürel mirası yük değil, değer olarak görmesi gerekmektedir. Gençler sadece gelecek değil; bugünün taşıyıcısı ve sözün sahibidir” dedi.

Çerkes toplumunun 1864’te yaşadığı acının hala taze olduğunu dile getiren Ayrancı ise anmanın sadece geçmişi hatırlamak değil, Çerkes topluluklarının dayanışması açısından bir fırsat olduğuna dikkat çekti.

Samsun İlkadım Belediye Başkanı İhsan Kurnaz ise bu acının nesiller boyu taşındığını vurgulayarak kendisinin de bir Çerkes olduğunu, Çerkes toplumunun Cumhuriyetin kuruluş sürecindeki katkıları bulunduğunu ifade etti.

Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan da eşinin Çerkes olduğunu, Çerkes halkının yaşadığı acıyı, travmayı derinden hissettiğini belirtti. Doğan, “Çerkesler büyük mağduriyet yaşamışlardır. Acınızı paylaşıyorum. Çerkes toplumunun birliğinin daim olmasını diliyorum” diye konuştu.

Tören, yapılan konuşmaların ardından denize karanfil bırakılmasıyla sona erdi.

Editör: Haber Merkezi