Esnafla iç içe olmanın kendileri için bir tercih değil, bir anlayış olduğunu vurgulayan Çerikci, bu duruşun önemli kazanımlar sağladığını kaydetti.

Görev süresi boyunca her zaman esnafın ve vatandaşın içinde olduğunu vurgulayan Çerikci, "Esnafın teveccühü ile onca engellemelere rağmen, uzun uğraşlar sonucunda ilimizdeki 106 esnaf ve sanatlarımızın imzalarıyla kooperatifi kurduk. Zor şartlarda kurmuş olduğumuz 106 ortak sayımız bugün yaklaşık 1600 esnaf ve sanatkârların olduğu Türkiye’nin önde gelen 1. Sınıf kooperatifler arasına yerimizi aldık" dedi.

Esnaf ve sanatkârların desteği ile önemli çalışmalara imza attıklarının altını çizen Çerikci, "İlk günkü heyecanla esnafımızın içinden güçlü ekibimizle, esnaf ve sanatkarlarımıza hayırlı ve bol kazançlar diliyoruz. Bu yola yine esnafımızın desteğiyle çıkıyoruz” diye konuştu.

Görev süresi boyunca esnafın taleplerini birebir dinlediğini belirten Çerikci, “Her zaman sahadaydık. Onun içinde esnafımızın teveccühüyle Çorum’da ikinci Esnaf ve Sanatkârlar Kredi ve Kefalet Kooperatifini kurduk. Amacımız, esnafımıza nefes aldıracak imkânlar oluşturmak” dedi.

5 Ocak 2026 Pazartesi günü yapılacak olan genel kurul toplantısına bütün üyelere katılma çağrısı yapan Çerikci, “Esnafımızla sürekli iç içe olduk, onların sorunlarını dinledik ve çözüm üretmeye çalıştık. Bundan sonra da aynı anlayışla hizmet etmeye devam etmek istiyoruz” diyerek adaylık sürecinde esnafın desteğini istedi.

Adaylık açıklamasında birlik ve beraberlik mesajı veren Çerikci, önümüzdeki dönemde de aynı anlayışla çalışmak istediğini dile getirdi.

Muhabir: RIFAT KARA