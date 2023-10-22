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Akademisyen Ceren Damar Şenel'in katili Hasan İsmail Hikmet'in babası Ömer ve annesi Hatice Hikmet, sosyal medyadaki Şenel'in ailesine yönelik tehdit ve hakaret içerikli paylaşımlar nedeniyle ceza aldı.

Baba Ömer Hikmet sosyal medyada kendilerine yönelik tepkiler nedeniyle bu paylaşımları yaptıklarını söyledi. Mahkeme iyi hal indirimi uygulamadı.

Çankaya Üniversitesi Hukuk Fakültesi Araştırma Görevlisi Ceren Damar Şener 2019 yılında kopya çekerken yakaladığı öğrencisi tarafından öldürülmüştü.

Yakalanan Hasan İsmail Hikmet ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılmıştı.