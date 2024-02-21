Kısa adı ÇEODER olan Çorum Etkinlik ve Organizasyoncular Derneği’nin 2. kuruluş yıldönümü nedeniyle Altınkaya Arena Düğün Salonu’nda düzenlenen gala gecesi, seçkin konukların katılımına sahne oldu.

Ankara’dan Konfederasyon (TESKON) Başkanı Yılmaz Ulucan ve Anadolu Federasyonu (ADEF) Başkanı Murat Köksal, geceye katılarak birer konuşma yaptılar ve ÇEODER Başkanı Reyhan Bolat’a başarılı çalışmalarından dolayı teşekkür ettiler.

Geceye Çorum’dan, CHP Çorum Milletvekili Mehmet Tahtasız, Merkez İlçe Başkanı Utku Ulaş Taşar, AK Parti Kadın Kolları İl Başkanı Meryem Demir, İYİ Parti İl Başkanı Erkan Yıldız, İYİ Parti Belediye Başkan Adayı Ahmet Ertekin, İYİ Parti Kadın Politikaları Başkanı Meral Özeşer, Nefes Derneği Başkan Yardımcısı Sinem Sarı, CHP il ve ilçe yöneticileri, dernek mensupları ve Reyhan Bolat’ın dostları katıldı.

Gecede, Çorum’un tanınmış sanatçıları Nazlı Kalender ile Ercan Aygün ve Dilek Topgül sahne alarak konuklara müzik ziyafeti sundular. Etkinlik, düğün yapacak nişanlı bir çifte destek amacıyla organize edildi.