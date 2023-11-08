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Başkan İsbir, Karayolları 7. Bölge Müdürü Silov ile Cemilbey – Ortaköy yolunun devam eden çalışmaları hakkında istişarede bulundu.

Bölge Müdürü Silov ile Cemilbey-Ortaköy yolunun süren çalışmaları görüştüklerini söyleyen İsbir; “Şuana kadar Cemilbey köyümüzden Yeşilyayla köyüne olan bölümde altyapı çalışmalarında sona yaklaşıldı. Bir sonraki çalışmaların ise Ortaköy ilçe merkezimizden Cemilbey istikametine doğru 2 kilometre ilerleyecek şekilde planlamamızı yapıyoruz. Yapılan çalışmalar ile de planlanan süre içerisinde çalışmaların tamamlanarak ilçe halkımızın kullanımına sunacağız” dedi.