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Belediye Başkanı İsbir, Cemilbey-Ortaköy yolu çalışmaları hakkında bilgi alışverişinde bulunmak üzere Karayolları 7. Bölge Müdürlüğü’ne giderek Rıfat Silov’u ziyaret etti.

İlçenin ekonomik ve turizm alanında canlanmasını sağlayacak olan Cemilbey-Ortaköy arası yol inşaatının yüklenici firmanın çalışmaları ile devam ettiğini belirten İsbir; “Karayolları 7. Bölge Müdürümüz Rıfat Silov’u ziyaret ederek çalışmalar hakkında bilgi alışverişinde bulunduk. Çalışmalara hız vererek en kısa süre içerisinde tamamlanması için fikirbirliğine vardık. Cemilbey-Ortaköy arası yolumuz inşallah en hızlı bir şekilde bitirilerek hizmete sunulacak” dedi.