Ortaköy Belediye Başkanı Taner İsbir, ilçenin gelişip güzelleşmesi, ekonomik olarak kalkınması ve turizm potansiyelinin artması için hayati öneme sahip Cemilbey-Ortaköy yolunun yapımına başlanıldığını belirterek, “Göreve geldiğimizden bugüne dek ilçemizde birçok ilke imza attık. Bizler ilçemiz için neler yapabiliriz, sürekli bunun bilincinde ve heyecanında olduk. Çok şükür şuanda da ilçemiz için çok büyük bir öneme sahip Cemilbey-Ortaköy arası yolumuzun yapımına başlanıldı. Bizlere her seferinde küçük bir ilçe için bu kadar yatırım yapılmaz diyerek ümitsizlik saçtılar, hatta bu çalışan araçları görene kadar kimse bu yolun yapılacağına dahi inanmadı. Ancak ısrarlı takibimiz sonucu ilçemiz için hayırlı bir hizmete daha başlamış bulunuyoruz” dedi.

İsbir, yolun yapımında emeği geçenlere teşekkür ederek, “Bu yolu kullanacak olan tüm hemşerilerime hayırlı ve uğurlu olmasını diliyorum” dedi.

(Haber Merkezi)