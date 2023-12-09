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Cemil Sözen çok sayıda partilinin katılımı ile aday adaylığını açıkladı. Kargı İyi Parti İlçe Başkanlığı’nda bir basın toplantısı düzenleyen Cemil Sözen “Memleketime vefa borcumu ödemek, aile büyüklerimin ruhlarını şad etmek amacıyla Belediye Başkanlığı’na aday adayıyım” dedi.



Kargı’nın Bahçelievler Mahallesi’nde doğduğunu ve halen bu nüfusta kayıtlı bulunduğunu dile getiren Sözen, “TOKİ 1. etapda ikamet etmekteyim. Doğma büyüme Kargı’lıyım, esnaf bir ailenin çocuğuyum. Kargı Atatürk İlkokul ve Ortaokulunu bitirdikten sonra Çankırı Sağlık Koleji, Ankara Gevher Nesibe Sağlık Eğitim Enstitüsü ve İstanbul Özcan Sabancı Sağlık Eğitim Fakültesi’ni bitirerek devlette sağlık memuru olarak çalışmaya başladım. Üniversite hayatımdan sonra sağlık meslek lisesi meslek dersleri öğretmeni ve okul müdürü olarak görev yaptım. 2000 yılında HİTÜ Sağlık Yüksek Okulu’na öğretim görevlisi olarak geçtim ve 2015’te bu görevimden kendi isteğimle emekli oldum. Üniversitedeki görevim süresinde; “Sağlık Eğitim Mevzuatı”, “ İlkyardım”, “ Sağlık Eğitimi” ve “ Sağlık Yönetimi” olarak 4 adet ders kitabı yayınladım. İngilizcemi geliştirmek, o ülkelerin sağlık sistemi ve hemşirelik eğitimlerini yerinde incelemek amacıyla; İspanya, Malta, ABD (Wisconsin) ve Filipinlere gittim. Evli ve 2 çocuk babasıyım. İleri derecede İngilizce bilmekteyim” dedi.

Meral Akşener ve İYİ’ler hareketine inandığı için siyasete girdiğini vurgulayan Cemil Sözen Kargı Belediye Başkanlığı için aday adayı olduğunu dile getirerek sözlerini şu şekilde tamamladı; “Milletimizi İYİ belediyecilikle buluşturmak istiyoruz. Gece gündüz görevimizin başında olacağız. Yemiyeceğiz, yedirtmiyeceğiz. Hemşehrilerime İYİ belediyecilik uygulamalarını göstereceğiz. Beytülmala el uzatmıyacağız. En kısa zamanda ekibimle ve projelerimizle tekrar karşınızda olacağız. Kargı’yı ve sizleri seviyorum. Rotamızı ayarladık; rotamız net. Milletimizin değerlerine sıkı sıkıya bağlıyız; pusulamız millet. Sevgili hemşehrilerim kendimi sizlere emanet ediyorum. Sizi de Allah'a emanet ediyorum”