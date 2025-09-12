Atatürk Ortaokulu'nda düzenlenen seminerde, Jandarma Trafik ve İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Büro Amirliği görevlilerince servis sürücüleri, Okul Servis Araçları Hizmet Yönetmeliği, Karayolları Trafik Kanunu, yönetmelik kapsamında araçlarda bulundurulması gerekli olanlar, araçlarda nasıl hareket etmeleri gerektiği konularında bilgilendirildi.

Belirli aralıklarla servis şoförlerinin emniyet ve jandarma ekiplerince denetleneceğinin vurgulandığı seminer, sürücülerin sorularının cevaplandırılmasının ardından sona erdi.

Muhabir: AA AJANS