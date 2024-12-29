Son Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile ülke genelinde eğitim dünyasında önemli değişiklikler yaşandı. 6 ilin milli eğitim müdürü görevden alınırken, 15 ilin milli eğitim müdürüne asaleten atama yapıldı.

Vekaleten Çorum İl Milli Eğitim Müdürlüğü görevini sürdüren Cemil Çağlar da asaleten aynı göreve atandı.

28 Aralık 2024 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Edirne, Çorum, Şanlıurfa, Gümüşhane, Tekirdağ ve Balıkesir İl Milli Eğitim Müdürleri görevden alındı.

CEMİL ÇAĞLAR KİMDİR?

20.01.1971 tarihinde Tokat Merkez Derekışla köyünde dünyaya yerleşim yerinde okul bulunmadığından Artova Yatılı İlköğretim Bölge Okulu’nda başladığı İlk ve Orta öğrenimini Tokat Gaziosmanpaşa Ortaokulu’nda bitirdi.

Gümüşhane Mareşal Fevzi Çakmak Öğretmen Lisesi’nde başladığı lise öğrenimini ise Ankara Hasanoğlan Öğretmen Lisesi’nde tamamladı. Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi Tarih Öğretmenliğinden 1995 yılında mezun oldu.

1995yılında Tokat Mehmet Akif Ersoy Lisesi’nde Tarih öğretmeni olarak göreve başladı. 2000 yılında Tokat Anadolu Otelcilik ve Turizm Meslek Lisesi’ne atandı. 2007 yılında Tokat Ticaret Meslek Lisesi’ne Okul Müdürü olarak atandı. 2012 yılında Kredi Yurtlar Kurumu’na Tokat Yurt Müdürü olarak atand

2014 yılında Tokat Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü olarak atandı. 20 yıllık devlet memurluğunun yaklaşık 10 yılını farklı kurumlarda kamu yöneticisi olarak geçirdi.

Çağlar, evli ve 3 çocuk babası.

Editör: HABER MERKEZİ