Çevre sakinleri olarak bir araya gelip 95 imza topladıklarını açıklayan Abdullah Varan, “Bölgede yeterli sayıda 4-6 yaş gurubu çocuk var. Evlatlarımızın Kur’an eğitimi ile hayata hazırlanmasını arzu ediyoruz” dedi.

FİZİKİ YER MEVCUT

Cami cemaati ve bölge sakinleri adına, taleplerini dile getiren Abdullah Varan, cami altında bulunan bölümün fiziki olarak 4-6 yaş gurubu için çok müsait olduğunu söyledi.

“YAVRULARIMIZ KUR’AN

REHBERLİĞİNDE YETİŞSİN”

Varan konuyla ilgili yaptığı açıklamada, bölge sakinlerinin tümünün ortak talebi olarak öne çıkan 4-6 Yaş Kur’an Kursu’nun önemli bir ihtiyacı karşılayacağını dile getirerek, “Bizler evlatlarımızı Kur’an ilmi, Peygamber ahlakı ve değerlerimiz ışığında yetiştirmek istiyoruz. Camimizin sahip olduğu mekan, tam da bu ihtiyacımız için bulunmaz bir ortam sunuyor.

Bu konudaki heyecanımız ve talebimizi imza kampanyası ile bütünleştirip yetkili mercilere bildirdik. Bu anlamda atılacak bir adım hem gönlümüzde yer bulacak, hem de geleceğimiz olan yavrularımızın yarınları için sağlam temeller oluşturacak. Milletin talebine karşılık vereceğine inandığımız yetkililerimizden bu duaya ortak olmalarını diliyoruz” dedi.

Editör: HABER MERKEZİ