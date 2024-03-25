Türk-İş’e bağlı Toleyis Sendikası Genel Başkan Yardımcısı hemşehrimiz Cemalettin Kelten’in babası, Belediye’den emekli Kadir Kelten (93) bugün saat 16.00 sıralarında Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde ameliyata hazırlandığı sırada ani bir komplikasyon sonucu hayatını kaybetti.

Kadir Kelten’in cenazesi yarın saat 12.00’de Hacı Bektaş Veli Kültür Vakfı’nda düzenlenecek törenden sonra Ulumezar’da toprağa verilecek.

ÇORUM HABER, merhuma Allah’tan rahmet, ailesine ve yakınlarına başsağlığı diler.

Editör: HABER MERKEZİ