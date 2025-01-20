Milletvekilliğinin yanı sıra televizyonlarda kendine özgü yorumları ile bilinen Milletvekili Cemal Enginyurt, Çorum'da Dedesi Ovası Türkmen Köyleri Derneği tarafından düzenlenecek olan birlik yemeğine katılacak.

Çorumlu iş insanı Halis Durkaya, beraberinde Cemal Enginyurt, ünlü hakem Selçuk Derece ve sanatçı Canan Başkaya ile birlikte Çorum’da 8 Şubat 2025 Cumartesi günü saat 19.00’da Yıldızpark Düğün Salonu’nda düzenlenecek dayanışma gecesine katılacak.

Geceye yerel sanatçılardan Ercan Aygün, Nazlı Kalender ve Özkan Gökay da katılacak.

Dernek üyeleri ve bölge halkıyla buluşmak için böyle bir gece düzenlediklerini belirten Dernek Başkanı Arap Filiz ise geceye katılmak isteyenlerin şimdiden yerlerini ayırtmalarını istedi.

Ünlü halk müziği sanatçısı Canan Başkaya'nın da sahne alacağı geceye yoğun ilginin olduğunu kaydeden Filiz, davetiyesi olmayan kişilerin düzenledikleri geceye katılamayacaklarını açıkladı.

Editör: Haber Merkezi