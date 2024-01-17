Kaza, Alaca-Çorum istikameti İbrahim köyü kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 99-HO-363 plakalı TIR sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak orta refüje çıktı.

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Kazayı gören sürücülerin yaptığı ihbar üzerine olay yerine 112 sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Kazada yaralanan ve ambulans içerisinde ilk müdahalesi olan TIR sürücüsü hastaneye gitmeyi reddetti.
Kaza sonrasında bir kısmı kapanan karayolunda ulaşım kontrollü şekilde sağlanırken olayla ilgili olarak başlatılan soruşturmanın devam ettiği öğrenildi. 

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