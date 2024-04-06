Mecitözü İlçe Başkanı Çelebi Şahin (70), son yolculuğuna uğurlandı.

Birsen Şahin’in eşi, Ahmet ve Nursel Şahin’in babaları olan, Mecitözü’nün Geykoca Köyü nüfusuna kayıtlı Çelebi Şahin’in cenazesi Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Vakfı'nda Dede Şahin Polat’ın önderliğinde düzenlenen “Hakka Yürüme” erkânının ardından Ulumezar’da toprağa verildi.



Cenaze törenine CHP Çorum Milletvekili Mehmet Tahtasız, EMEP İl Başkanı Muharrem Özünel, EMEP Merkez İlçe Başkanı Hikmet Aydın, Eğitim-Sen Genel Merkez Yöneticisi Evrim Gülez, Eğitim-Sen Çorum Şube Başkanı Kenan Sırma ve çok sayıda yurttaş katıldı.

ÇORUM HABER, merhuma Allah’tan rahmet, kederli ailesi ve yakınlarına başsağlığı diler.