İki listenin yarıştığı kongrede mevcut başkan Çelebi Ardıç, güven tazeleyerek yeniden başkan seçildi.

CHP Ortaköy İlçe Kongresinin divan başkanlığına önceki dönem il başkanlarından Osman Samsunlu seçilirken, Satılmış Ceyhan ve Ertuğrul Alan da divan heyetinde görev aldı. Kongrede mevcut başkan Çelebi Ardıç ile Arif Aras’ın listeleri yarıştı. Ardıç, 42 oy alarak yeniden başkan seçilirken, rakibi Aras ise 15 oy aldı.

Gündem maddelerinin görüşülerek oylandığı genel kurulda parti çalışmaları ve geleceğe yönelik hedefler ile ilçenin sorunları da değerlendirildi.



Kongreye; CHP İl Başkanı Av. Dinçer Solmaz, Milletvekili Mehmet Tahtasız, Aşdağul Belediye Başkanı Şenol Öncül, önceki dönem Milletvekili Av. Feridun Ayvazoğlu, İl Kadın Kolları Başkanı Özlem Güngör, Merkez İlçe Kadın Kolları Başkanı Serap Meriç, İl Genel Meclisi Üyesi Dursun Uzunca, il yöneticileri; Feyza Piroğlu Ünaldı, Garip Özgür, Merkez İlçe Başkan Yardımcısı Hanim Ergül ile partililer katıldı.

İlçe yönetim kurulu üyeliklerine; Mustafa Şahin, Döndü Genç, Hıdır Öngen, Dudu Karatepe, Hamdullah Tilki, Durdu Aksel, Çelebi Çetiner, Şakir Koç, Satılmış Ceyhan ve Halit Koç seçildi.

İl Kongre Delegeleri ise şu isimlerden oluştu: Çelebi Ardıç, Dursun Uzunca, Şenol Öncül, Mustafa Şahin, İbrahim Uzunca, İsmail Ergül, İsmail Özlü.