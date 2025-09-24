Trendyol Türkiye 1.Futbol Ligi’nde şampiyonluk mücadelesi veren Arca Çorum FK için “Şehir Bizim, Takım Bizim” sloganıyla devam eden bayrak kampanyasına Ortaköy ilçesi de katıldı. Belediye Başkanı Taner İsbir, şehir merkezindeki saat kulesine Arca Çorum FK bayrağı astırdı.

Arca Çorum FK’ya Süper Lig yolunda başarı dileklerinde bulunan Taner İsbir, Ortaköy’den Arca Çorum FK’nın Çorum’daki maçlarına gelmek isteyen taraftarlara ulaşım noktasında yardımcı olmaya devam edeceklerini de sözlerine ekledi.