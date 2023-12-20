Olay, Sungurlu ilçesinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre 44 yaşındaki Ercan K., bir fabrikanın çatısından beton zemine düştü.

İşçinin düştüğünü görerek yardıma koşan arkadaşları 112 Acil Çağrı Merkezi’ni aradı.

İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ambulansla Sungurlu Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Ercan K., burada yapılan müdahalenin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

Durumu ağır olan yaralı hayati tehlikesi nedeni ile yoğun bakıma alındı.