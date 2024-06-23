Tatbikata Çorum UMKE gönüllüleri ile birlikte Samsun, Amasya, Ordu illerinden gelen UMKE gönüllüleri de katıldı. 
3 gün süren tatbikatta UMKE gönüllüleri dik ve yatay yamaçlardan hasta indirme, KBRN, afet durumlarında seyyar acil müdahale çadır ünitelerinin kurulması, triaj, zor hava yolları ve hasta sabitleme parkurlarında zorlu eğitimlere tabi tutuldu. Eğitimlerin ardından tatbikat gerçekleştirildi.

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Çatak Tabiat Parkına yürüyüş ve paraşüt sporları için çıkan yaklaşık 25 kişilik doğa sporcusu grubun bölgede aniden çıkan fırtına sonrasında bazı paraşütçülerin yamaçta ve ağaçlık alanlarda mahsur kaldıkları, bazılarının ormanlık alana sığınmaları sebebi ile kaybolmalarını içeren senaryo icra edildi. 

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Türkiye Afet Müdahale Planı kapsamında gerçekleştirilen ana tatbikata Çorum İl Sağlık Müdürlüğü destek çözüm ortakları kurumları ve Çankırı İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ekipleri ile birlikte yaklaşık 150 kişilik katılım sağlandı. 
Aslına uygun şekilde icra edilen tatbikatta arama kurtarma ekipleri tarafından yerleri tespit edilen 24 hastanın olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından bölgeye kurulan 2 adet acil müdahale ünite çadırlarında tedavileri devam ettirilerek bölgeden ambulanslar ile tahliye edilmesi neticesi ile başarılı bir şekilde sonuçlandırıldı.

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Editör: Haber Merkezi