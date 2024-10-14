Bahçelievler Mahallesi’nde kurulan Cumartesi Pazarı içinde G.A.’nın silahla vurulması ve Gülabibey Mahallesi Cemilbey Caddesi’nde bir tekel bayiine ateş edilmesi sonucu içeride müşteri olarak bulunan R.A.’nın yaralanması ile Bağcılar ve Cemilbey Caddelerinde bulunan 2 iş yerinin kurşunlanma olayını gerçekleştiren şüpheliler O.K. ve A.Ç., Asayiş şube Müdürlüğü ekiplerinin çalışması sonucu tespit edilerek olayda kullandıkları 2 adet ruhsatsız tabanca ile yakalandı.

Şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Editör: TUGAY GÖKTÜRK