Lokma paylaşımının yapıldığı, deyiş ve duaz-ı imamların söylendiği, semahların dönüldüğü cemde gönül birlikteliği sağlandı, karşılıklı rızalık alındı.

Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Vakfı Çorum Şubesi ve Alevi Kültür Merkezi tarafından birlik kurbanı kesilerek lokma paylaşımı yapıldı. Daha sonra ise vakıf salonunda cem erkânı düzenlendi.

Cemde bir araya gelen vatandaşlar, dedelerin ve aşıkların öncülüğünde gönül birlikteliği sağlayarak muhabbet etti.

Hacı Bektaş Vakfı Çorum Şubesi’nde bir araya gelen vatandaşlar, kurbanların lokmasına ortak oldu.

Lokma paylaşımının ardından vakıf binasında bulunan cemevinde “Abdal Musa Birlik Cemi” düzenlendi.

Dedeler Nurettin Aksoy, Şahin Polat, Hüseyin Solmaz, Aşık Ahmet Madak öncülüğünde düzenlenen cemde aşıklar Yaşar Kaya ve İsmet Yılmaz ise deyiş ve gülbengleriyle ceme anlam kattı. Buluşmada, Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Vakfı semah ekibi de yer alırken, ayrıca kırklar semahı dönüldü.

Lokmalarıyla birlikte cem salonuna gelen vatandaşlar dedelerin duasını alarak yerine otururken, birlik ve beraberlik mesajları verdi.

Lokma paylaşımına; CHP İl Başkanı Mehmet Tahtasız, CHP Merkez İlçe Başkanı Ulaş Tokgöz, CHP İl Kadın Kolları Başkanı Kamile Anar, CHP Merkez İlçe Kadın Kolları Başkanı Hanim Ergül, Eğitim-Sen yöneticileri, belediye meclis üyeleri, bazı parti yöneticileri, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile çok sayıda vatandaş katıldı.

Hacı Bektaş Anadolu Kültür Vakfı Çorum Şubesi Başkanı Nurettin Aksoy, temizlenmenin, barışın, arınmanın simgesi olan Abdal Musa Birlik Cemi’nde rıza lokması yenildiğini belirterek, birlik, beraberlik ve hoşgörü mesajları paylaştı.

Cemin post dedeliğini yapan Nurettin Aksoy, "Abdal Musa Cemi, bütün cemlere yapılan bir hazırlık cemidir. Hakikati öğretmek için görgü cemine bir hazırlıktır. Burada insanların birlik ve beraberliği sağlanır. Abdal Musa Sultan, Hacı Bektaşi Veli'nin müritlerindendir. Bektaşi meydanındaki oniki posttan onbirincisi olan “ayakçı postu” O'nundur ve “Abdal Musa Postu” olarak adlandırılır. Kendisi bir Horasan ereni ve Hacı Bektaşi Veli'nin amcasının torunudur. Abdal Musa Alevi ve Bektaşi’lerde saygı ile anılan, “sultanlık” payesi almış, birçok kerametleri olan velilerden birisi sayılır. Abdal Musa Ceminde kural olarak bir yola alınma veya görgü amacı yoktur. Bu cemlerde halk bir araya toplanır. Dargınlar, küsler barışır, komşular birbirlerine lokma verirler” dedi.

(Haber Merkezi)

