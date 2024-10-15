Prof. Dr. Canan Karatay, piyasada 'yaşlanmayı geciktiriyor, kırışıklıkları gideriyor, eklem ağrılarına iyi geliyor' iddialarıyla satılan kolajen takviyelerinin yarardan çok zarar verdiğini ifade etti.

KALBİN DURMASINA NEDEN OLABİLİR

Toz ve kapsül formunda satılan kolajen takviyeleri, büyük vaatlerle piyasaya sürülen ürünlere dikkat çeken Prof. Dr. Canan Karatay, "Kolajenin ilacı olmaz. Bu takviyeler kalbi büyütüyor, kalp krizi yapıyor ve hatta kalbin durmasına neden olabilir" diyerek, kolajeni doğal yollardan almanın önemini vurguladı.

Sputnik'in haberine göre, Beslenme ve Diyetetik Uzmanı Gazme Çakaloğlu da kolajen takviyelerinin sindirim sorunları, mide bulantısı, alerjik reaksiyonlar, cilt döküntüleri ve enfeksiyon risklerini artırabileceği konusunda uyardı. Uzmanlar, bu tür ürünlerin dikkatli kullanılması gerektiğini belirtiyor.

Uzman Dermatolog Dr. Zahide Eriş, “Kolajen kullanımı yaşa ve cildin deformasyon derecesine göre değişir. Klinik çalışmalarda kolajenin etkisini görebilmek için en az 3 ay kullanılması yönündedir. Kolajenin bu 3 aylık süre boyunca hiç ara verilmeden kullanılması önemlidir. Kolajen desteğinin 3 ay sürekli kullanılmasıyla deri kırışıklıklarında azalma, deri elastisitesinde artış, hidrasyon (su tutma) ve dermal kolajen yoğunluğunda artış sağladığı gözlenmiştir. Kolajen takviyesinin genellikle güvenli olduğu ve bildirilmiş bir yan etkisi olmadığı belirtilmektedir." diyerek kolajen takviyelerinin tablet, kapsül, toz ve sıvı formları mevcut olduğunu ifade ederek, sıvı ürünlerin, kullanım kolaylığı ve emilim oranlarının yüksek olması nedeniyle tercih edilebilir olduğunu söyledi.

Eriş, önerilen günlük dozun, doğal kolajen (kemik tozları) için 7.5 - 10 gram, hidrolize peptit kolajenler için de 2.5 - 5 gram arası dozlar olduğunu belirtti ve laboratuvarlarda üretilen ve güvenilir markaları kullanmak gerektiğinin altını çizdi.