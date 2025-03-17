Mesajlarında, 18 Mart 1915’in Türk milletinin kahramanlık destanlarından birinin yazıldığı, bağımsızlık ve vatan sevgisi uğruna verilen eşsiz bir mücadelenin simgesi olduğuna dikkat çeken Karadaş ve Başaranhıncal, “Çanakkale, yalnızca bir askeri zafer değil, milletimizin bağımsızlık inancının, birlik ve beraberlik ruhunun, fedakârlık ve azmin taçlandığı bir zaferdir. Çanakkale'de Türk askerleri, vatanı korumak uğruna tarihe altın harflerle kazınacak bir destan yazmıştır ve bu destan bugün hala tüm dünyaya örnek olmaktadır. Şehitlerimizin göğsünü siper ederek yazdığı bir kahramanlık hikâyesi olan ve Türk milletinin gücünü ve kararlılığını simgeleyen Çanakkale Zaferimizin 110. yıldönümünde, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere, tüm şehitlerimizi rahmet, minnet ve şükranla anıyoruz” ifadelerini kullandılar.

Editör: SELDA FINDIK