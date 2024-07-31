Çorum Valiliği, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ve İl Müftülüğü tarafından ortaklaşa düzenlenen Camilerarası Futbol Turnuvası'nda sona gelindi. Küçüklerde 16, yıldızlarda ise 12 takımın katılımı ile gerçekleşen turnuvada önceki gün yarı final maçları oynandı. İtfaiye Sahası'nda oynanan yarı final maçları sonunda küçüklerde Hicret Cami ile TOKİ Hz.Ebubekir Cami, yıldızlarda ise Emre Cami ile Esnafevleri Cami finale yükselen takımlar oldular.

FİNAL HEYECANI BUGÜN

Bugün İtfaiye Sahası'nda oynanacak final maçlarında saat 16.00'da Hicret Cami ile TOKİ Hz.Ebubekir Cami 1 No'lu Saha'da, Esnafevleri ile Emre Cami arasında aynı saatte oynanacak yıldızlar final maçı ise 2 No'lu Saha'da oynanacak.

Küçüklerde üçüncülük maçı final maçı öncesinde Diyanet Gençlik Merkezi ile Bedir Cami arasında 1 No'lu Saha'da oynanırken, yıldızlarda ise Hz.İbrahim Cami ile Fatih Sultan Cami arasında 2 No'lu Sahası'nda oynanacak.

Editör: RIFAT KARA