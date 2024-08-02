Çorum Valiliği, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ve İl Müftülüğü tarafından Kur'anımı Okuyorum, Sporumu Yapıyorum etkinlikleri kapsamında düzenlenen Camilerarası Futbol Turnuvası'nda heyecan sona erdi. Küçüklerde 16, yıldızlar ise 12 takımın katılımı ile gerçekleşen turnuvada önceki gün final heyecanı yaşandı. İtfaiye Sahası'nda oynanan küçükler final maçında Hicret Cami, TOKİ Hz.Ebubekir Cami takımını 5-1 yenerken, aynı kategoride oynanan üçüncülük maçında ise Bedir Cami, Diyanet Gençlik Merkezi takımını 3-2 mağlup etti.

Bu sonuçların ardından küçüklerde Hicret Cami şampiyonluk ipini göğüslerken, TOKİ Hz.İbrahim Cami ikinci, Bedir Cami üçüncü, Diyanet Gençlik Merkezi takımı ise dördüncülüğü elde etti.

Yıldızlar kategorisi final maçında ise Emre Cami takımını 2-0'la geçen Esnafevleri Cami şampiyonluk kupasının sahibi olurken, Emre Cami ise ikincilik kupası ile teselli buldu. Fatih Sultan Mehmet Cami ile Hz.İbrahim Cami arasında oynanan üçüncülük maçında ise kazanan 8-0'lık skorla Fatih Sultan Mehmet Cami olurken, Hz.İbrahim Cami ise turnuvayı dördüncü olarak tamamladı.

KUPALAR TÖRENLE VERİLDİ

Final maçlarının ardından İtfaiye Sahası'nda kupa töreni düzenlendi. Törene, Vali Zülkif Dağlı, Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, Gençlik ve Spor İl Müdürü Cemil Çağlar, Müftü Yardımcısı Fazıl Saraç aileler ve sporcular katıldı.

Kupa töreni öncesi bir konuşma yapan Vali Zülkif Dağlı, turnuvaya katılan tüm cami çocuklarını tebrik ederken, bu tür etkinliklerin artarak devam etmesi gerektiğini söyledi.

Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın ise, Çorum Belediyesi olarak gençlere hizmet etmekten dolayı mutlu ve gururlu olduklarını ifade ederek şampiyon olan ve dereceye giren diğer takımları tebrik etti.

Protokol konuşmalarının ardından dereceye giren takımlara kupa ve madalyaları takdim edildi.

Editör: RIFAT KARA