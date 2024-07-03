Çorum Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu (ASKF) Başkanı Ferhat Arıcı, önceki gün yaz dönemi kuran kursu etkinlikleri kapsamında camide çocuklarla bir araya geldi.

Etkinlikte kursa katılan minik kursiyerlere futbol topu hediye eden Başkan Arıcı, daha sonra hediye edilen futbol topları ile camide çocuklarla futbol oynadı.

Bunu da kendine ait sosyal medya hesabından paylaşan Arıcı’ya, vatandaşlar olumlu ve olumsuz yönde tepkilerini dile getirdi.

Bazı vatandaşlar camide ibadet edilmesi gerektiğini savunurken, bazı vatandaşlar ise çocuklara camiyi sevdirmek adına bu tür etkinliklerin yapılması gerektiğine vurgu yaptı.

Editör: Haber Merkezi