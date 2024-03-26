Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Çorum’da düzenlenen mitinge katılan vatandaşlardan özellikle Ankara ve İstanbul’da bulunan eş ve dostlarını arayarak 31 Mart seçimleri için AK Parti ile Cumhur İttifakı’na destek taleplerini iletmelerini istedi.

31 Mart Mahalli İdareler Seçimleri öncesinde partisinin Çorum mitingine katılarak iki yıl aranın ardından Çorumlular ile biraraya gelen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ilimize yapılan genel yatırımlar dışında ülke ve dünya gündemine ilişkin konulara da değinmeyi ihmal etmedi.

Konuşmasında tarımın, sanayinin, kültürün ve turizmin şehri Çorum’da bulunmaktan duyduğu memnuniyeti belirten Erdoğan, ilimizin kuruldukları günden beri partilerine verdiği desteğe teşekkür etti.

Çorum’un 21 yılda ülkede adından sözettiren bir il haline geldiğini belirterek elde edilen başarıda hükümetin icraatlarının yanı sıra belediyenin çalışmalarının da önemli payı olduğuna dikkat çeken Erdoğan, 31 Mart seçimlerinde de Çorum’dan yeni bir destan yazılacağına inandığını vurguladı.

Erdoğan konuşmasında Çorum ile birlikte Türkiye haritasının tamamını Cumhur İttifakı renklerine boyayacaklarını vurgulayarak, Çorum'u tekrar rekor oylarla kazanmanın yeterli olmadığını da kaydederek “Ankara ve İstanbul başta olmak üzere diğer vilayetlerdeki tüm hemşehrilerimizi de telefonla aramaya var mıyız? İstanbul'u, Ankara'yı arayacağız değil mi? Nazımızın geçtiği ne kadar tanıdık varsa mutlaka bir şekilde ulaşacağız. Onları da AK Parti ve Cumhur İttifakı'nın adaylarına oy vermeleri için ikna edeceğiz. Bilhassa bir dönem bizim yanımızda, yöremizde durup da beklentileri karşılanmayınca hemen başka yerlere dümen kıran cambazlara karşı dostlarımızı uyaracağız. AK Parti'ye ve Cumhur İttifakı'na kaybettirmek için çalışanların oyunlarına gelmemeleri için onları da iyi niyetle ikaz edeceğiz. Rabb'im emeklerinizi zayi etmesin. Rabb'im muhabbetimizi, dayanışmamızı daim eylesin” şeklinde konuştu.

Bölgesinin parlayan yıldızı olan Çorum’un Sivas ve Maraş ile birlikte geçmişte çok acı çektiğini anlatarak milletin birliğini, dirliğini, huzurunu hedef alan karanlık çevrelerin oyununa gelinmemesi gerektiğini söyleyen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan; “Alevi-Sünni diyerek bizi bölmek istediler. Kürt-Türk diyerek aramıza nifak sokmaya çalıştılar. Laik-antilaik diyerek sosyal barışımızı bozmaya yeltendiler. Maalesef bunların bir kısmında başarılı da oldular. 1980 darbesine giden yol, 28 Şubat müdahalesinin ortamı, ne idiği belirsiz tiplerin sağda solda arzıendam etmesiyle hazırlandı. İktidarlarımız döneminde Cumhuriyet mitingleri kılıfı altında yapılan darbe çağrılarını hepimiz çok iyi biliyoruz. Gezi hadisesinde ağaç bahanesiyle sokaklarımızın ateşe verilmesinden FETÖ'cü alçakların 15 Temmuz ihanetine kadar bu saldırıların ardı arkası hiç kesilmedi. Bunda başarılı olamayınca bu sefer Suriye'de bir terör koridoru kurarak, bizi kuşatmak istediler. Ardından DEAŞ'ı üzerimize saldılar. Suriye'ye düzenlediğimiz askeri harekatlarla tüm bu saldırıları püskürttük, oyunları bozduk, vatanımızı bölme planlarını yırtıp attık. Ülkemizin üzerinde ameliyat yapılmasına müsaade etmedik” şeklinde konuştu.

Sadece bununla kalmayıp, terörü kaynağında yok etme stratejisini uygulayarak, terör inlerini başlarına geçirdiklerini, bunu Gabar'da, Tendürek'te, Bestler Dereler'de yaptıklarına işaret eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, şöyle konuştu: “Şu anda terör örgütlerinin kaçacak delik aradıklarını görüyoruz. Artık Silahlı İnsansız Hava Araçlarıyla sınırımızdan 300-350 kilometre ötede hainleri tespit ediyor ve dünyayı başlarına yıkıyoruz. Türkiye'yi, bölücü terör belasından kurtarıncaya kadar bu mücadelemizi devam ettireceğiz”

Konuşmasında son dönemde emeklilerin maaşlarının artırılmasına yönelik talepler geldiğini vurgulayarak enflasyonla mücadeleye özel önem verdiklerini, yılın ikinci yarısında enflasyondaki hızlı düşüş sonrası pasta büyüyeceği için tüm kesimlerin beklentilerine cevap vermeye başlayabileceklerini de anlatan Erdoğan, bugüne kadar emekli, işçi, memur, sanayici, çiftçi hiçbir kesimi mağdur etmediklerini, en büyük baş ağrımız olan enflasyon ve hayat pahalılığı konusunda gerekli adımları attıklarını, Ramazan Bayramı ikramiyelerinin Nisan ayı başında hesaplara yatırılacağını, “kelebek ömürlü” geçici rahatlamalardan ziyade milletin tüm fertlerinin refahını kalıcı olarak artırmayı hedeflediklerini dile getirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan son haftalarda sürekli dile getirdiği CHP İstanbul İl Başkanlığı binasının alınması ile ilgili para sayma görüntülerine değinerek: “Bu ülkenin ana muhalefet partisi mi, yoksa gayri-meşru işler yapan bir ‘kartel’ mi oldukları belli değil. Bunların becerebildikleri tek iş, kara paradan kule inşa etmek” şeklinde konuştu.

(Volkan SINAYUÇ)

Editör: HABER MERKEZİ