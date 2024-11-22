Çorumlu yapımcı-yönetmen ve oyuncu Murat Kuşcu’nun sinema filmi “Çam Yarması 2”nin Çorum özel gösterimi, 1 Aralık 2024 Pazar günü saat 19.00’da Çorum Devlet Tiyatrosu’nda yapılacak.

Gala gecesinin sunumunu, ünlü oyuncu-sunucu Mülayim ile Bülent Özkömürcü üstlendi.

Geceye filmin oyuncuları ile bazı ünlüler de katılacak. Çorum’a gelecek ünlülerden biri de, Kurtlar Vadisi’nin unutulmaz oyuncularından Güllü.

6 Aralık’ta yalnızca sinemalarda gösterime girecek olan “Çam Yarması 2”de baş rolleri Tevfik İnceoğlu, Murat Kuşcu ve Mehmet Bulut paylaşıyor.